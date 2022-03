Napoli: truffava anziani, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Pozzuoli (Napoli) hanno posto agli arresti domiciliari un 34enne del posto ritenuto responsabile di aver commesso 5 distinte truffe ai danni di anziani. Le indagini sono state avviate nel settembre 2021, in seguito alla presentazione di una querela per truffa presentata da una donna di 82 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto si sarebbe finto il nipote delle vittime, paventando situazioni di difficoltà in cui versavano parenti o conoscenti e presentandosi presso le abitazioni delle malcapitate per farsi consegnare denaro e preziosi in oro per un valore di circa 20 mila euro in contanti e gioielli. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura. (Ren)