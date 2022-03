Napoli: controlli nei pressi dello Stadio Maradona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Milan ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona. Gli Agenti hanno contestato 120 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 79 autovetture in divieto di sosta e sottoposto a sequestro 5 veicoli per assenza di copertura assicurativa. Durante i controlli sono stati sorpresi in attività 7 parcheggiatori abusivi e per 2 di questi, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, gli Agenti hanno provveduto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per la reiterazione dell'illecito. I controlli effettuati hanno riguardato anche le numerose attività ambulanti presenti nella zona dello Stadio. 31 le attività controllate alle quali sono stati elevati 20 verbali per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ed 11 verbali con sequestro della merce in vendita.(Ren)