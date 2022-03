Imprese: assessore Fvg Attività produttive, 300mila euro a settore artigianato nel Programma 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecentomila euro per favorire l’avvio di nuove aziende artigiane, accompagnarle nei primi due anni di attività e incrementarne la competitività. Sono le risorse inserite nel Programma annuale di settore per il 2022, approvato dalla giunta del Friuli Venezia Giulia. Il Programma, proposto dalla Commissione regionale per l’artigianato, sarà trasmesso entro 15 giorni al Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane. Tra le altre cose, punta a realizzare iniziative di orientamento e assistenza a favore delle imprese artigiane e un progetto di incubatore di impresa, per sostenerle nelle fasi di avvio dell’attività. “Continuiamo a sostenere con convinzione l’artigianato, che resta uno dei più importanti comparti economici del Friuli Venezia Giulia con il 31 per cento sul totale delle imprese complessivamente presenti in regione e oltre 66mila addetti”, ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. Sul totale degli addetti, 34mila risultano dipendenti a libro paga e quasi 32mila titolari, soci e collaboratori. In regione ci sono 2,29 imprese artigiane su 100 residenti, un dato superiore alla media nazionale del 2,17. “Pur in questo quadro di difficoltà – ha detto Bini – il Friuli Venezia Giulia nell’ultimo periodo ha comunque fatto registrare perdite più contenute della media nazionale, piazzandosi al sesto posto fra le regioni italiane”. (Frt)