Napoli: Maresca, operazione trasparenza su Pnrr contro infiltrazioni camorra

- "Gli obiettivi immediati saranno quelli di iniziare un'operazione di trasparenza, conoscenza e garanzia per i cittadini affinché i percorsi siano chiari e non vengano intaccati dai pericoli costanti rappresentati da corruttela e infiltrazioni camorristiche". Lo ha detto Catello Maresca, aprendo i lavori della prima seduta della commissione per il monitoraggio sul Pnrr, da lui presieduta. "I fondi europei riguardano tutto il Paese - ha proseguito - anche la Città Metropolitana che ne gestirà tanti. Ci apprestiamo a una tornata elettorale di secondo livello e i consiglieri che saranno eletti avranno un compito fondamentale, di indirizzo e controllo. Spero che anche lì si possa replicare un organismo simile a quello adottato dal Consiglio comunale di Napoli, cioè la commissione di cui sono presidente". "Un'occasione straordinaria", a detta di Maresca, "quella sui fondi Pnrr che non va persa, perché più del 60 per cento dovranno essere restituiti. Andranno quindi ad aggravare il peso economico del bilancio napoletano, che oggi non è in buone condizioni di salute. Quei soldi dovranno dunque creare sviluppo, occupazione e fare da volano per tutte le altre attività della comunità napoletana", ha concluso.(Ren)