Pnrr: Carfagna, 21-22 marzo ad Expo Dubai per raccontare opportunità investimento in Zes meridionali

- Il 21 e 22 marzo "il ministero per il Sud sarà all’Expo di Dubai per presentare agli investitori nazionali e internazionali le opportunità della 'Zes Italia', e cioè del grande sistema di aree con fiscalità di vantaggio e semplificazioni burocratiche che stiamo costruendo nel Mezzogiorno grazie ai finanziamenti del Pnrr. Anche per questo ho voluto un incontro operativo con gli otto commissari Zes: il decollo delle Zone economiche speciali rappresenta la principale opportunità di sviluppo per l’economia del Sud ed è bene avviare da subito un coordinamento costante tra chi le gestisce sul territorio". Lo afferma il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, al termine del tavolo tecnico con gli otto commissari Zes e con il direttore dell’Agenzia per la coesione Paolo Esposito, che ha consentito di fare il punto sull’operatività delle Zone. "Mentre avviamo bandi e cantieri è necessario anche precisare la vocazione strategica di ciascuna Zes - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - per spiegare quali sono le opportunità che apriamo alle imprese italiane e straniere, in quali settori e con quali prospettive: un’attività di informazione alla quale intendo dedicare una serie di appuntamenti in Italia e all’estero. Abbiamo una squadra di commissari di altissimo profilo, sono certa che sapranno utilizzare al meglio gli strumenti offerti dalla riforma e le risorse garantite dal Pnrr". Alla riunione - conclude la nota - hanno partecipato i Commissari Mauro Miccio (Abruzzo); Giuseppe Romano (Campania); Alessandro Di Graziano (Sicilia Orientale); Carlo Amenta (Sicilia Occidentale); Manlio Guadagnuolo (Zes Adriatica); Floriana Gallucci (Zes Ionica); Federico Maurizio D’Andrea (Zes Calabria); Aldo Cadau (Zes Sardegna). (Com)