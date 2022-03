Ucraina: Ciarambino (M5s), Regione Campania si adoperi per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Metterci a servizio della pace è un desiderio forte che tutti condividiamo, al di là delle appartenenze. Un desiderio che convive con un sentimento di grande frustrazione e di impotenza, perché ci troviamo di fronte a una guerra che mai avremmo pensato di poter rivivere alle porte di quell'Unione europea che abbiamo fondato sui valori della pace e dell'amicizia tra i popoli". Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambinio, nell'illustrare il contenuto dell'ordine del giorno a firma di tutti i gruppi politici, nel corso della seduta del Consiglio regionale. "Dobbiamo fare il possibile per promuovere la pace e perché si scongiuri l'ipotesi di un allargamento della guerra. Per questo abbiamo voluto presentare questo atto, sottoscritto da tutte le forze politiche in Consiglio regionale, perché la Campania possa parlare con una voce sola, la voce della Pace". (segue) (Ren)