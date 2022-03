Expo 2020: Zingaretti a Dubai con imprese del Lazio per promuovere eccellenze e turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata odierna verrà presentato agli stakeholder provenienti da tutto il mondo lo spot "La scelta migliore dal 300 a.C." realizzato da Saatchi & Saatchi e diretto da Francesco Quadrelli con la produzione di Think Cattleya, in cui in un minuto vengono raccontate le bellezze culturali e paesaggistiche che rendono la regione Lazio un unicum come quantità e qualità del patrimonio culturale, storico, enogastronomico e non solo per la presenza di Roma. Saranno anche illustrate alcune delle iniziative che la Regione Lazio ha messo in campo per attrarre sempre più visitatori come, ad esempio, la campagna 'Nel Lazio con Amore' che prevede un bonus di 2.000 euro per le coppie italiane e straniere che decidono si sposarsi nel Lazio, un modo per rilanciare la filiera del wedding e promuovere il turismo provato dalla recente crisi economica, e 'Più notti, Più sogni + Experience' che permette a chi viaggia di usufruire di uno sconto in base alla durata del soggiorno e offre incentivi agli operatori del settore. Al centro del dibattito anche la partecipazione ai grandi eventi come la "Ryder Cup 2023' e, tra le novità, anche la 'Rete delle Dimore storiche e dei giardini del Lazio' che oggi comprende oltre 170 luoghi, finalmente fruibili e aperti alle comunità e ai turisti di tutto il mondo. (segue) (Res)