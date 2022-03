Veneto: Zaia, il Covid ci inquieta meno, ma bisogna fare attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono registrati 1567 positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato come sempre più basso nel fine settimana, gli attualmente positivi sono 49134, in ulteriore diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Sono 989 ricoverati totali (nove in più), 907 in area medica (12 in più) e 82 (3 in meno) in terapia intensiva. Il totale dei decessi sale a 13907. La popolazione vaccinata è pari all’89,4 per cento, l’incidenza è scesa a 495 casi ogni 100 mila abitanti, l’indice Rt a 0,80. “Il Covid ci inquieta meno, ma bisogna fare attenzione. Le mascherine bisogna continuare ad usarle per precauzione. Il fatto che i ricoveri siano in leggera ripresa è un segnale. Una regressione totale del contagio nel breve non penso che ci sarà”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera.(Rev)