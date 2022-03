Napoli: Borrelli e Zabatta (Europa Verde), Arzano, solidarietà a comandante Chiariello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo gravissimo quanto accaduto ad Arzano, dove in prossimità degli uffici della Polizia Locale è comparso un manifesto funebre che annuncia la morte del comandante Biagio Chiariello per il prossimo 10 marzo con l'aggiunta di un'altra frase minatoria: qui ad Arzano il casino non ci piace. Una minaccia inaccettabile all'indirizzo di un uomo che da tempo combatte la criminalità conducendo importanti azioni anti-abusivismo nei rioni più difficili come la '167' grazie alle quali, come emerge dalle indagini, sono stati abbattuti alloggi gestiti direttamente dai clan per dare sostegno alle famiglie degli affiliati. Al comandante Chiariello va la nostra totale solidarietà e metteremo in campo tutte le azioni possibili per sostenerlo nelle sue attività di controllo del territorio. Arzano è un territorio difficile che va 'bonificato' al più presto da una presenza camorrista inquietante e molto radicata grazie anche alla connivenza e al silenzio di molti. Occorre dare un segnale forte e inequivocabile sulla volontà dello Stato di riprendere il controllo attraverso l'impiego di forze dell'ordine aggiuntive e dei militari a presidio delle strade. La tolleranza zero è l'unica risposta che si può dare in risposta a questa deriva". Questo il commento del consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli con il capo portavoce regionale Fiorella Zabatta. (Ren)