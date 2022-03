Torino: Lo Russo chiede a ministro Cultura sostegno su rinascita Palazzo Nervi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rinascita di Palazzo Nervi, l'allargamento di Mi-To a Lione e il sostegno della cultura nelle periferie. Questi i temi principali trattati nell'incontro di questa mattina tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il ministro della Cultura Dario Franceschini che si sono incontrati a Roma. "Sul recupero del Palazzo del Lavoro, opera simbolo delle celebrazioni di Italia ’61, abbiamo chiesto il sostegno del ministero della Cultura per trasformarlo nel Museo dei Musei. Un progetto di rinascita di uno spazio straordinario per le dimensioni e per l’innovazione tecnologica e costruttiva, al cui interno troveranno spazio opere attualmente chiuse nei magazzini dei musei. Vogliamo farlo diventare uno dei progetti simbolo della rinascita della Città - ha spiegato il sindaco Lo Russo - (segue) (Rpi)