Torino: caro bollette, il Consiglio approva sgravi utenti teleriscaldamento

- Per combattere il caro bollette il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a prima firma Claudio Cerrato (Pd) in cui si chiede di applicare gli sgravi fiscali alle spese dei servizi di teleriscaldamento, una modalità che riguarda oltre 450 mila Torinesi e numerose famiglie della prima cintura della Città Metropolitana. Inoltre, nel documento è stato chiesto di ridurre l'iva del 5 per cento sul gas e la riduzione degli oneri generali nel settore gas anche alle bollette del servizio di teleriscaldamento. (Rpi)