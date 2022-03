Campania: Zinzi (Lega), non rinviare legge regionale autismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di quasi un anno dalla delibera di giunta regionale 131 ancora non si intravede una risposta alle legittime richieste dei genitori dei bimbi speciali. La riduzione delle ore di terapia per i pazienti autistici e la difformità di procedure adottate dalle diverse Asl sono problemi da affrontare in maniera decisa. L'approvazione di una legge regionale sull'autismo non è più rinviabile". Così il capogruppo Lega e componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, partecipando oggi alla manifestazione organizzata dalle associazioni delle famiglie dei bimbi autistici presso la sede del Consiglio regionale della Campania.(Ren)