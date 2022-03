Torino: istituite dal Consiglio comunale tre Commissioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio comunale di Torino ha approvato tre deliberazioni proposte dall'Ufficio di presidenza per l'istituzione di tre Commissioni consiliari speciali. Si tratta delle Commissioni per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza (presidente Abdullahi Ahmed Abdullahi), sul monitoraggio dei Servizi Pubblici Locali (presidente Angelo Catanzaro), sulla promozione di iniziative per la legalità, i diritti delle persone private della libertà personale, la giustizia di comunità, il sostegno e la memoria delle vittime di reato (presidente Luca Pidello). (Rpi)