Torino: Università premiata per data manager su analisi tumorale

- Uno dei 10 progetti selezionati dalla Fondazione Gimbe e premiati con 30 mila euro proviene dall'Università di Torino (Unito). Si tratta di uno studio sull'accuratezza diagnostica della biopsia liquida (l'analisi del dna tumorale circolante) nei pazienti che hanno un tumore polmonare in stadio avanzato. Il tumore polmonare è diventato l'emblema dell'applicazione della medicina di precisione in oncologia e oggi circa il 30 per cento dei pazienti con malattia in stadio avanzato sono trattati con farmaci a bersaglio molecolare al momento della diagnosi. Il progetto, coordinato dalla professoressa Silvia Novello, guarda alla biopsia liquida come complementare e, a volte, alternativa alla valutazione su tessuto per quei pazienti in cui il tessuto non sia adeguato qualitativamente o quantitativamente, ma anche per ridurre l'invasività delle tecniche. (segue) (Rpi)