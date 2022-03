Torino: Università premiata per data manager su analisi tumorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La medicina di precisione non è più un'utopia per molti pazienti affetti da tumore polmonare - ha affermato Silvia Novello -, ma molto può ancora essere fatto e soprattutto migliorato in questo contesto, a partire dal ridurre l'invasività delle procedure diagnostiche, così come nella ottimizzazione delle sequenze terapeutiche grazie al riconoscimento dei meccanismi di resistenza ai farmaci. Oltre ai ricercatori, il personale che si occupa di data management è indubbiamente strategico e funzionale al raggiungimento di questi risultati". (segue) (Rpi)