Ucraina: Zaia, un migliaio di profughi già in Veneto, potrebbero arrivarne 50 mila

- “Un migliaio di profughi sono già presenti in Veneto, lo abbiamo capito dai tamponi già effettuati. Siamo molto preoccupati per i flussi in arrivo, si stimano 50 mila nel nostro territorio. Ringrazio il migliaio di persone e ditte, che hanno già messo a disposizione posti in abitazioni e appartamenti. C’è in arrivo un pullman di 40 persone, di cui 15 disabili che saranno ospitati a Noale”, Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera.(Rev)