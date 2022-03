© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nelle altre occasioni, anche questa volta il Comune di Torino ha deciso di sospendere le misure antismog in concomitanza dello sciopero dei mezzi pubblici indetto dai sindacati per domani. L'ordinanza ritornerà alla normalità il giorno successivo, ovvero mercoledì 9 marzo. (Rpi)