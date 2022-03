Piemonte: incendi boschivi, revocato stato allerta massima pericolosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha deciso di revocare da domani lo stato di allerta massima pericolosità per gli incendi boschivi. La decisione è stata assunta sulla base delle condizioni metereologiche attuali. "Le nostre squadre antincendio - ha affermato l’assessore alla Difesa del suolo della Regione Piemonte Marco Gabusi - sono state impegnate per settimane nella gestione dei numerosi incendi che hanno interessato il Piemonte. È grazie al loro impegno e alle loro comprovate capacità che i danni sono stati contenuti al massimo, con grande attenzione per la salvaguardia di tutti i territori. Le condizioni sono ora migliorate, ma la guardia resta sempre alta. Ricordiamoci, perciò, che ognuno di noi può fare qualcosa nella prevenzione adottando comportamenti virtuosi e, in caso di incendio, avvisando il numero unico di emergenza 112", ha concluso.(Rpi)