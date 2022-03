Ambiente: Masetti-Pizzarotti (Anci), dati Ispra confermano criticità rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati odierni diffusi dall'Ispra "confermano il quadro sconfortante rispetto agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il Piano 'ProteggItalia' è rimasto, di fatto, inattuato per una serie di ragioni che l'Anci, non oltre un anno fa, aveva segnalato all'allora ministero dell'Ambiente, chiedendo un urgente intervento di riordino". E' quanto dichiarano Paolo Masetti e Federico Pizzarotti, rispettivamente delegato Protezione civile e presidente della commissione Ambiente dell'Anci, commentando il rapporto 2021 Ispra sulla pericolosità associata a frane, alluvioni e sull'erosione costiera dell'intero territorio italiano. "E' noto - ricordano Masetti e Pizzarotti in una nota - come le frane ricadano sul 'confine amministrativo' comunale mentre le competenze, da anni, sono delle Regioni. Quello che Anci chiede da tempo è trasparenza e programmazione, investimenti gestiti a livello locale con unità di progettazione a supporto dei Comuni, una rete di coordinamento territoriale per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, assieme al superamento delle gestioni straordinarie e alla semplificazione del procedimento, così come serve semplificare e incentivare la manutenzione del suolo". (segue) (Com)