Campania: Iannone (Fd'I), De Luca ha fallito anche su autismo

- "De Luca non perde occasione per dimostrare chi è. Soltanto chi non conosce la realtà disconosce l'emergenza autismo. Ci sono diversi temi che vanno affrontati quando si tratta di spettro autistico, quali quello dell'assistenza e quello economico. In un colpo solo la Regione Campania distrugge le poche certezze delle famiglie su entrambi i temi. L'autismo non è contagioso, non è mortale, ma senza un riconoscimento e senza una terapia precoce è un dramma, perché preclude a coloro che ne soffrono la possibilità di relazionarsi con il mondo che li circonda, spesso a partire dai genitori. Oggi la scienza, con le terapie neocomportamentali e psicologiche strutturate riconosciute dall'Istituto Superiore di Sanità, ci permette di aprire un varco nel loro mondo e noi in questo varco dobbiamo entrare. Un abbraccio virtuale ai genitori e ai comitati che oggi protestano contro le scellerate scelte della giunta De Luca. Garantiamo la nostra continua e costante attenzione, e metteremo in campo ogni iniziativa utile a sollevare queste famiglie ed i loro ragazzi". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fd'I in Campania (Ren)