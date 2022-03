Napoli: 14enne ferito con un coltello, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera i carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano, sono intervenuti nel quartiere Miano, presso un McDonald, per un 14enne ferito. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo davanti all’ingresso del fast food sarebbe stato ferito da un suo coetaneo con un coltello alla coscia sinistra dopo una lite. La vittima è stata trasferita da personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale cto, per lui la prognosi di 10 giorni. In corso le indagini per capire la dinamica degli eventi ed identificare l'aggressore. (Ren)