Ucraina: il Piemonte accoglie 13 bambini malati di tumore in fuga dalla guerra

23 luglio 2021

- Durante il fine settimana la Regione Piemonte è riuscita a prendersi in carico 13 bambini Ucraini malati di tumore. L'operazione ha avuto successo grazie al supporto della compagnia aerea Basic Air, la Fondazione Lavazza e l'imprenditore Alessandro Barbero, che hanno reso disponibili i mezzi e le risorse per il viaggio di andata e ritorno dal confine Ucraino a Torino, sia dei bambini che dell'equipe dell'ospedale infantile Regina Margherita. A bordo dell'aereo che ha trasportato i piccoli erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, l'assessora ai Bambini Chiara Caucino e la dottoressa Franca Fagioli. I bambini sono stati presi al confine con l'Ucraina e trasportati all'aeroporto di Iasi in Romania. Da lì hanno poi raggiunto la destinazione finale a Torino. (segue) (Rpi)