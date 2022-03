Imprese: Gruppo Carron, da Unicredit 5 milioni di euro per la costruzione di una nuova Rsa in provincia di Lucca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Senectus Srl, appartenente al Gruppo Carron, ha siglato un accordo con Unicredit per un finanziamento a impatto sociale finalizzato alla costruzione di una nuova Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. L’operazione, del valore di 5 milioni di euro - riferisce una nota - porterà in tempi rapidi (20-24 mesi) all’edificazione di una struttura su tre piani, con 120 posti letto convenzionabili con il Servizio Sanitario Nazionale. La nuova Rsa, che porterà alla creazione di oltre 100 nuovi posti di lavoro, verrà poi gestita dalla Codess Sociale Onlus, tra le più grandi realtà in Italia ad occuparsi della gestione di Residenze Socio-Sanitarie oltre che di servizi rivolti ai minori, alla prima infanzia e alla disabilità. L’accordo prevede inoltre un’erogazione liberale da parte di Senectus in favore della Codess Sociale che utilizzerà tali fondi per fornire prestazioni gratuite a favore di persone che si trovino in situazione di disagio (ad esempio servizi domiciliari ad anziani in stato di indigenza, non ospitati nelle strutture residenziali). Il Gruppo Carron, operativo da circa 60 anni, è oggi una delle più importanti realtà italiane nel campo dell’edilizia di opere civili e infrastrutturali, impiega oltre 250 dipendenti, con un indotto di circa mille lavoratori, e raggiunge un fatturato che sfiora i 250 milioni di euro. Codess Sociale operativa da oltre 40 anni, è oggi una delle primarie realtà italiane nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, impiega oltre 3500 dipendenti, raggiunge un fatturato di 150 milioni di euro, ed ha un progetto di sviluppo che consentirà entro i prossimi 5 anni di accogliere nelle proprie residenze per anziani oltre 10 mila ospiti rispetto agli attuali 3 mila. (segue) (Com)