Expo 2020: Zingaretti a Dubai con imprese del Lazio per promuovere eccellenze e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre svolto un lavoro rigoroso nel raccontare in maniera efficace e con professionalità la vita economica, politica e culturale del Lazio" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- La delegazione di 30 imprenditori del Lazio guidata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti ha iniziato questa mattina la serie di appuntamenti a Expo Dubai 2020 per presentare a un pubblico internazionale il fitto elenco di eventi e iniziative regionali per l'innovazione sostenibile, per promuovere le bellezze, le eccellenze e le specificità del territorio e rilanciare il turismo e l'economia laziale. Alla delegazione regionale partecipano oltre all'assessore Orneli rappresentanti di imprese di settori sia innovativi che tradizionali, Angelo Camilli, presidente di Unindustria, Lorenzo Tagliavanti presidente della Camera di Commercio di Roma e il Convention Bureau di Roma e del Lazio. (segue) (Res)