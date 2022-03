Expo 2020: Zingaretti a Dubai con imprese del Lazio per promuovere eccellenze e turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due giorni fitti di appuntamenti con l'impegno e l'obiettivo di avviare nuovi contatti e rapporti commerciali e di aprire nuovamente il Lazio al mondo. Dopo due anni di pandemia, rilanciamo la vocazione internazionale delle nostre imprese, guidate da donne e uomini con idee e progetti che meritano di essere sostenute. Il tessuto economico della regione è vivo e vivace e soprattutto il ventaglio dell'offerta è amplissimo. Nel Lazio ci sono 250 tra musei e gallerie, 30 parchi archeologici, 6 siti Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Ci sono città e piccoli borghi capaci di accogliere i turisti in modo ospitale e creativo, offrendo servizi di qualità. Prodotti enogastronomici e di artigianato che rappresentano vanto ed unicità nel mondo intero. Abbiamo una delle più importanti aree di Ricerca Sviluppo e Innovazione in Italia, con eccellenze di livello mondiale. E noi vogliamo portare tutto questo proprio all'Expo di Dubai, in questo momento la più grande vetrina a livello internazionale, con incontri mirati per spiegare che visitare e investire nel Lazio è la scelta migliore", ha spiegato ieri il presidente Zingaretti in una nota diffusa prima della partenza per Dubai. (segue) (Res)