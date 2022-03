Teatro: da giovedì al Tram di Napoli al via il focus su Pasolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via con "Venere Tascabile (omaggio in prosa e musica a Laura Betti)" il focus che il Teatro Tram di Napoli dedica a Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita. Dal 10 al 13 marzo Carmen Pommella, volto noto di cinema e tv, tra le sue ultime interpretazioni "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino e la fiction tv di successo "Mare Fuori", porta in scena un testo scritto e diretto da Antonio D'Avino, dedicato all'artista la cui vita fu segnata indelebilmente dall'incontro con il poeta-scrittore-regista. "Lo spettacolo scopre la donna e l'artista Laura Betti, nell'intimità della sua casa romana, qualche mese dopo la morte violenta dell'amato Pier Paolo – ha spiegato Antonio D'Avino -. Laura è sola con la sua 'disperata vitalità' e le sue canzoni, estorte con ostinazione ai più importanti intellettuali dell'epoca. Proviamo così a restituire alcuni dei molteplici aspetti della sua straordinaria personalità. Laura Betti non riesci ad afferrarla: quando pensi di esserti finalmente avvicinato alla sua lucente, lei si allontana velocemente da quell'immagine, seppellendoti sotto una sua feroce risata". "Il coraggio di tuffarmi nel complesso e tormentato mondo di questa artista – ha detto Carmen Pommella, che ha recitato con Tato Russo, Renato Carpentieri, Luciano Melchionna, Giacomo Rizzo, Nino D'Angelo e, per il cinema e in tv, anche in "L'amica geniale", "Gomorra" e "Martin Eden" - che, da sempre, dai miei primi studi accademici, mi ha affascinata è spinto da un grande desiderio di comunicare in modo semplice il mio mondo fatto di strani pensieri, di voci, di ricordi, di suoni strani, a volte difficili da spiegare... sicuramente andare in scena e raccontare di Laura sarà per me come avere tra le mani una sacra reliquia!". (Ren)