Droga: traffico illecito di sostanze stupefacenti, 40 misure cautelari tra Caserta e Napoli

- I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla Dda della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione, nelle prime ore della mattinata, ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di 40 soggetti, a carico dei quali sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di indagine, svolta dal mese di aprile 2017 al mese di aprile 2018, ha consentito di far luce su un traffico di droga, prevalentemente cocaina, da destinare a piazze di spaccio nella provincia di Caserta e di Napoli. In particolare, è stata delineata l’esistenza di tre diversi sodalizi criminali: uno operante nei comuni di Maddaloni, Santa Maria a Vico, Cervino e Recale; tutti in provincia di Caserta, uno con base logistica nel “Parco Verde” di Caivano ed operante nei comuni di Caivano, Cardito e Crispano in provincia di Napoli; uno operante nei territori dei comuni di Marcianise, Capodrise, Portico di Caserta e Macerata Campania, in provincia di Caserta. Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, (Ren)