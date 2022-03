Ucraina: istituita in Veneto unità di crisi per gestione flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo formalmente istituito l’unità di crisi, che fa sintesi al suo interno, discute e decide le linee guide da portare sui tavoli istituzionali. Ho nominato come vice commissario Nicola Dell’Acqua, coordinatore del tavolo dei soggetti attuatori, divisi per le varie competenze. Noi verifichiamo lo stato di salute dei profughi, in particolare rispetto al Covid, garantiamo loro l’accesso alle vaccinazioni, la possibilità di spostarsi con deroga di cinque giorni sul super green pass, previo tampone”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera.(Rev)