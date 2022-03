Napoli: presentazione domani con il sindaco Manfredi di "Marzo Donna 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 8 marzo, alle ore 10, presso il Palazzetto Urban di via Concezione a Montecalvario a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del vicesindaco Maria Filippone, dell'assessore alla Salute Vincenzo Santagada, del presidente della 2° Municipalità Roberto Marino, l'assessore allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, sarà presentato "Marzo Donna 2022 - Una Stanza tutta per sé" che prevede una serie di eventi in programma dall'8 al 23 marzo Nel corso dell'incontro saranno presentati la campagna e lo Spot #Iolotto, realizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità per sensibilizzare le donne a denunciare i casi di violenza, realizzata con la disponibilità di Veronica Maya, nelle vesti di prima testimonial del progetto, che sarà presente in conferenza stampa. Al termine sarà premiata la scuola vincitrice del Concorso di idee "Diamo un nome al Centro Antiviolenza" che ha scelto il nome che verrà dato al Cav di via Concezione a Montecalvario. (Ren)