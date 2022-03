© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al comandante della polizia locale Biagio Chiariello, vittima dell'ennesima infame minaccia di morte per aver svolto il suo lavoro. Sono convinto che non si fermerà e ritengo necessario accendere i riflettori su Arzano da dove, negli ultimi mesi, sono arrivati messaggi inquietanti". Così il presidente della Commissione Anticamorra in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.(Ren)