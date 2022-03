© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dottoressa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di patologia e cura del bambino dell'ospedale Regina Margherita, ha sottolineato che i "bambini sono tutti molto provati per il viaggio e per l'interruzione delle cure. Cinque di loro soffrono di leucemia acuta, altri due presentano linfomi e sono in condizioni stabili, mentre cinque hanno tumori solidi e due tumori cerebrali", ha concluso. (Rpi)