Imprese: Gruppo Carron, da Unicredit 5 milioni di euro per la costruzione di una nuova Rsa in provincia di Lucca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Interventi come questo - dichiara Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di Unicredit - dimostrano come, lavorando in una logica di concerto, sia possibile realizzare investimenti ad alto valore aggiunto per i territori e le comunità coinvolte. Prosegue così l’impegno di UniCredit nel sostenere progetti e realtà imprenditoriali e del terzo settore che fanno concretamente della sostenibilità, nelle sue varie accezioni, la propria chiave di volta”. “Per noi il concetto di sostenibilità non è più un concetto astratto – commenta Barbara Carron, Responsabile Carron Spa del progetto di sostenibilità -. Sempre più le aziende devono includere nel proprio business anche la dimensione sociale ed ambientale oltre a quella economica. Ogni impresa indipendentemente dalle dimensioni e dagli ambiti di attività opera sempre più all’interno di un sistema globalizzato, che impatta e da cui è impattata. Bisogna ragionare in una prospettiva di lungo periodo sostenendo un vero e proprio cambiamento culturale. Unicredit è da sempre nostro partner di fiducia, ed anche per queste iniziative è un nostro punto di riferimento”. (segue) (Com)