Imprese: Gruppo Carron, da Unicredit 5 milioni di euro per la costruzione di una nuova Rsa in provincia di Lucca (3)

- L'intervento della Banca rientra nel più ampio ambito di attività della Social Impact Banking, l'iniziativa lanciata da UniCredit nel 2017 con l'obiettivo di identificare, finanziare e promuovere persone e imprese che possono avere un impatto sociale positivo. Più nel dettaglio il prestito è un'operazione di Impact Financing, rientrante cioè nel novero delle attività di sostegno della banca a imprese profit e non profit che abbiano evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori come sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni/aree restituiti al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, turismo sociale e agricoltura sociale, oltre a qualunque settore che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. L'offerta propone finanziamenti agevolati e la possibilità per le imprese eleggibili di beneficiare di una liberalità o di una parziale retrocessione degli interessi al raggiungimento di predeterminati obiettivi condivisi ("Pay For Success") e accompagnamento a cura dei volontari di UniGens. (Com)