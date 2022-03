Veneto: scuola, consiglieri Pd propongono abbassamento numero minimo di alunni per classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali del Partito Democratico Jonatan Montanariello e Francesca Zottis hanno presentato una risoluzione con cui si esorta il ministro dell’Istruzione ad agire tempestivamente per rivedere la quota minima di alunni per classe. L’obiettivo è evitare la chiusura di plessi scolastici, assicurare una didattica di qualità agli studenti e non aggravare i disagi per le famiglie. “Anche in Veneto la situazione è critica e poiché le deroghe attuali valgono solo per comuni di montagna, piccole isole e zone con minoranze linguistiche è necessario un intervento urgente, senza attendere settembre. Il costante spopolamento ha portato non solo alla progressiva riduzione delle classi, ma addirittura alla chiusura di interi istituti, vedi la Andrea Palladio alla Giudecca e questo a sua volta spinge lontano i residenti, così facendo si innesca un circolo vizioso”, spiegano i consiglieri. L’anno prossimo in Veneto ci saranno 7.141 studenti in meno. La provincia con più defezioni è Verona un calo di 819 iscritti, quindi Treviso con 725, Padova a quota 567, poi Vicenza con 525, Venezia a 340, Rovigo con 194, infine 125 a Belluno. “I numeri fissati dal ministero, almeno 15 alunni per la scuola primaria, 18 per la secondaria di primo grado e 27 di secondo grado, sono basati su una fotografia vecchia, a maggior ragione dopo che la pandemia ha evidenziato come sia indispensabile costituire classi molto meno numerose per tutelare la salute degli studenti e delle loro famiglie. Questo provvedimento avrebbe riflessi positivi anche sulla qualità della didattica, soprattutto per i ragazzi più in difficoltà”, concludono Montanariello e Zottis.(Rev)