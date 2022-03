Covid: Enac eroga i primi 300 milioni a società gestione aeroportuale come anticipo del 50 per cento dei ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ferma volontà di tutelare le imprese e i lavoratori e di contribuire al rilancio dell’economia - ha commentato il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma – ci ha portato a poter superare un rigoroso rispetto dell’iter burocratico per venire incontro alle esigenze di uno dei comparti più colpiti dalla crisi con una prima tranche di 300 milioni di euro. Con l’avvio dei ristori, lo snellimento della burocrazia e la velocizzazione delle istruttorie, si rafforza l'efficacia dell'azione amministrativa e l’effettivo conseguimento dell’interesse pubblico, a favore di soggetti che hanno subito danni ingenti. Aiutiamo il settore a ripartire, senza esitazioni”. Soddisfazione anche da parte del presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo: “Si tratta di una importante misura di sostegno che Assaeroporti ha fortemente richiesto alle istituzioni considerati i gravi impatti della pandemia sul settore. Diamo atto al Parlamento della sensibilità dimostrata con lo stanziamento nella Legge di Bilancio 2021 di risorse a favore degli aeroporti, al Mims del lavoro svolto per ottenere il via libera da parte della Commissione europea e all’Enac dell’intensa attività istruttoria condotta in queste settimane sulle domande presentate dai gestori”. (segue) (Com)