Ucraina: De Luca, Germania adesso si riarma, stiamo attenti

- "Credo che abbia sbagliato chi ha promosso questa guerra perché sta determinando degli effetti collaterali. La Germania ha deciso il riarmo, investirà il 2 per cento del Pil in spese militari. Dobbiamo fare molta attenzione e dobbiamo una volta tanto riuscire a pensare in anticipo a quello che succederà. Dobbiamo stare attenti ed esercitare la ragione. Quando è caduto il muro di Berlino, subito dopo si è decisa l’unificazione della Germania vi era un’intesa implicita tra le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. C’è stato il consenso alla unificazione tedesca vincolando la Germania a entrare in euro e Ue. Questo hanno deciso quello che governavano allora. Stiamo attenti quando comincia il riarmo, quale che sia la nazione. Noi cominciamo a imboccare strada pericolosa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)