Ucraina: De Luca, massima disponibilità coi profughi ma attenzione su piano Covid

- "Massima disponibilità ad accogliere profughi ucraini. Oggi in Campania l’arrivo di centinaia di profughi. Noi dobbiamo fare attenzione a un aspetto del problema. Dobbiamo garantire che sul piano sanitario non ci siano diffusioni di contagio. Purtroppo sia in Russia che in Ucraina. Dovranno avere quarantena e tamponi, dobbiamo mettere in campo vaccinazione ed evitare rischio focolai di contagio Covid o arrivino varianti Covid che non conosciamo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)