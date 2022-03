Campania: De Luca, 6,2 mld per portare al Sud alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare sulle questioni nostre. Abbiamo scadenze stringenti che riguardano il Pnrr, l’uso dei fondi europei. Con il ministro Giovannini abbiamo presentato l’avvio di due lotti dell’alta velocità in Campania. Parliamo di 6,2 mld di investimenti. Grande opera che deve andare avanti con tempi brevi e che è una delle cose più importanti in senso meridionalista. Portare alta velocità fino all’estremo Sud è scelta che può aiutare ad accorciare le distanze". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)