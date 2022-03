© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo eliminare abuso in atto d’ufficio che è una vergogna che paralizza l’Italia. E dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative di semplificazione e sburocratizzazione necessarie". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)