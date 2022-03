© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per tentare di stabilizzare le centinaia di infermieri assunti in via transitoria assunti per far fronte Covid. Vorremmo proroga fino a dicembre, misure per automatica stabilizzazione per personale che ha dato contributo importante ad affrontare quarta ondata Covid". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)