- "La prossima settimana apriremo reparti chiusi per accogliere pazienti Covid. Contagio è sotto controllo, tutte le condizioni per riaprire attività ordinarie sospese in questo periodo". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)