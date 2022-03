Veneto: presentato il 13mo congresso regionale Cisl “Ricomponiamo il lavoro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attesi 380 delegati, in rappresentanza di oltre 400.500 iscritti, al 13mo Congresso regionale della Cisl Veneto, che si svolgerà in Fiera a Padova giovedì 10 e venerdì 11 marzo. Nei due giorni di lavori, l’assemblea oltre ad eleggere i componenti del nuovo Consiglio generale, designerà il segretario generale e la Segreteria alla guida del sindacato per i prossimi quattro anni. Sarà inoltre un momento di bilancio e insieme di condivisione della linea politica del primo sindacato veneto per numero di iscritti, anche alla luce delle prossime sfide. Il titolo scelto “Ricomponiamo il lavoro” sottolinea l’impegno del sindacato per umanizzare il lavoro e riempirlo nuovamente di senso e di prospettiva. “In questi ultimi anni, dalla crisi economica globale del 2008 fino alla crisi del debito sovrano del 2012 per arrivare alla pandemia e ora la guerra, il lavoro è stato pesantemente colpito”, ha detto il segretario generale Gianfranco Refosco. “Questa frammentazione del lavoro, questa polarizzazione crescente, che rendono senz’altro ancor più difficile la tutela delle persone, hanno bisogno di una forte risposta sindacale. Perciò il Congresso è per noi l’occasione per lanciare un messaggio forte: è il momento di ricomporre il lavoro. Che significa anche ricomporre la comunità perché pure la coesione sociale, non solo l’occupazione e l’economia, è stata fortemente minata dalla pandemia. Ed è necessario farlo attraverso un forte patto, per sostenere la ripartenza del Paese e del nostro territorio”. Numerosi gli ospiti attesi nella mattinata della prima giornata di Congresso (10 marzo), i cui lavori saranno conclusi dal segretario generale di Cisl nazionale Luigi Sbarra. A portare i loro saluti in apertura di assemblea saranno il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani, oltre ai segretari generali delle altre sigle sindacali, e ad alcuni responsabili del mondo del terzo settore. Presenti anche i rappresentanti delle maggiori associazioni economiche, di enti e istituzioni locali e nazionali.(Rev)