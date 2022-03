Piemonte: Cgil, Cisl e Uil contro Allontanamento zero, elementi fuorvianti poco adattabili a realtà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che la Regione promuova e supporti politiche integrate nei vari ambiti che compongono il sistema di welfare, allo scopo di contrastare efficacemente le condizioni che possono essere alla base del disagio delle famiglie.Il Piemonte paga più delle altre Regioni la carenza strutturale del personale, sono necessari piani di assunzioni e formativi del personale per assistenti sociali (ormai ridotti all'osso), neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, neuropsicomotricisti, logopedisti, educatori professionali, per valorizzare il sistema dei servizi sociali e sanitari. Crediamo sia importante non agire con pregiudizi ideologici o con giudizi ingenerosi nei confronti dei professionisti pubblichi che opera nel settore", hanno concluso i sindacati. (Rpi)