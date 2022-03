Torino: a settembre Città diventa capitale dell'innovazione, con Enoll 400 esperti da tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'European network of living lab (Enoll) ha scelto Torino per il ritorno in presenza a settembre. A cavallo tra l'estate e l'autunno la Città accoglierà circa 400 innovatori provenienti da tutta Europa che si confronteranno in conferenze, panel e workshop legati al mondo della smart city. "Siamo molto contenti di ospitare questa manifestazione così importante per la nostra Città – ha affermato l'assessora all'Innovazione Chiara Foglietta –. (segue) (Rpi)