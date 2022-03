© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare sforzo per via d’uscita per la Russia che ha promosso questa guerra. Noi dovremmo avere l’intelligenza di farlo. Ho la sensazione che si siano chiusi in un vicolo cieco e vadano aiutati a trovare soluzione onorevole. Più si prolunga conflitto, più esplosione di guerra e armi sempre più potenti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)