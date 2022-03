Ucraina: De Luca, Italia deve mantenere comportamento misurato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Favorire il dialogo vuol dire intanto avere misura nelle parole e nei comportamenti. L’Italia in particolare ha avuto posizione perfino timida, ora sembra che voglia essere nazione più oltranzista. Dobbiamo mantenere la calma. Non vorrei che dalla Russia qualcuno ci ricordasse che sono stati gli italiani a invadere Ucraina e Russia insieme con le truppe naziste che ha prodotto fucilazioni e stupri di massa. Occorre sobrietà per ragioni storiche ma perché il compito che abbiamo oggi è favorire il dialogo. Tutto il resto è negativo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)