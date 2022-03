Ucraina: De Luca, no a questioni di principio nessuno è senza colpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No a questioni di principio. Ogni Paese può fare quello che vuole, almeno in astratto. Russia responsabile per aggressione militare ma al di là di ondate emotive che per tutti gli anni ’90 c’è stato qualcuno in Occidente che ha teorizzato le guerre preventive. Ci sono state invasioni Iraq, Siria, Afghanistan, Libia, bombardamenti sulla Serbia. Con l’obiettivo di portare la “democrazia”. Alla fine il risultato prodotto è stato di portare lutti, distruzioni, tutto meno che la democrazia. Nessuno è senza colpa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)