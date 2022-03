© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so quanto sia utile interrompere i rapporti sul piano della cultura con esponenti russi. Non so a che serva. Se anche sul piano della cultura, del teatro e dello sport anziché favorire la distensione favoriamo gli ultimatum, danneggiamo battaglia per la pace". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)