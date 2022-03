© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le discussioni con imprenditori emerge il problema della sburocratizzazione. Necessaria per mettere in movimento l’economia. Non tutti i ministeri si muovono con la stessa rapidità. Abbiamo registrato un’iniziativa interessante del ministero delle infrastrutture, altri rimangono palude burocratica". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)