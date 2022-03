Piemonte: Cgil, Cisl e Uil contro provvedimento Allontanamento zero, elementi fuorvianti poco adattabili a realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado alcuni aggiustamenti al testo riteniamo che permangano nella sostanza elementi fuorvianti poco adattabili alla realtà del sistema di protezione e garanzia per i minori definito dalla normativa nazionale. Con queste parole Cgil, Cisl e Uil Piemontesi bocciano il provvedimento Allontanamento zero voluto dalla Regione Piemonte. "Continuare a parlare di 'Allontanamento zero' sembra prospettare una ricetta unica attraverso la quale tutti i minori in difficoltà possano trovare soluzioni all'interno del proprio nucleo famigliare - hanno continuato Cgil, Cisl e Uil -. Ogni caso è a sé e richiede competenze professionali per definire una progettualità finalizzata alla tutela del minore. (segue) (Rpi)